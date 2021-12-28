NASA начало сотрудничество со священниками, чтобы подготовить человечество к встрече с пришельцами. Так, один из служащих уже активно работает в агентстве в качестве сотрудника.

Британский священник и теолог из Кембриджского университета Эндрю Дэвисон также имеет докторскую степень в области биохимии. Уже в следующем году он выпустит книгу, где поднимет вопросы об отношении религии к открытию новых форм жизни.

NASA активно сотрудничает и с другими священнослужителями, чтобы узнать, как разные религии будут реагировать на одно из самых главных открытий за всю историю человечества.

Поиски инопланетной жизни были предметом увлечения человечества на протяжении веков. Современные технологии позволяют получать больше информации с далеких уголков Вселенной.

Совсем скоро ученые смогут получать новые данные: 25 декабря NASA отправило в космос самый мощный телескоп в мире — аппарат Джеймса Уэбба. Шансы на обнаружение внеземной жизни сильно возрастут.

Телескоп будет изучать экзопланеты — космические тела, у которых есть условия для потенциального существования жизни. Первоначально обсерватория Джеймса Уэбба создавалась для замены уже существующего аппарата Hubble, который на протяжении последних 30 лет помогал ученым изучать Вселенную из космоса. Новинка во всем превосходит своего предшественника.