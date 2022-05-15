Итальянская полиция предотвратила российские хакерские атаки во время полуфинала и финала международного музыкального конкурса Евровидение 2022. Атаки происходили на фоне прогнозов букмекеров, которые практически единогласно заявляли о победе Украины.

По данным полиции Италии, за злодеяния ответственна российская хакерская группировка Killnet.

Интенсивные атаки на сетевую инфраструктуру были во время выступлений участников, а также во время голосований зрителей — для этого весь мир отправлял СМС, чтобы поднять шансы на победу любимых музыкантов. Злоумышленники хотели помешать работе сети, чтобы голоса не смогли попасть в статистику организаторов конкурса. О том, как именно экспертам по кибербезопасности удалось отбить атаку — не сообщается.

Действия хакеров были ожидаемыми — ранее злоумышленники уже угрожали помешать победе украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022. Сделать они хотели с помощью DDOS-атак, которыми можно прекратить работу многих сервисов.

Россияне активно обсуждают победу Украины на Евровидении 2022. Многие из них не готовы принять реальность — они пытаются преуменьшить влияние конкурса на весь мир, а также обвиняли мероприятие в политических интересах, которые продвигаются на музыкальном конкурсе. Также жители РФ не понимают, почему их страну дисквалифицировали — это случилось сразу после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.