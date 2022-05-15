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Намагалися завадити перемозі України: хакери з РФ атакували Євробачення

15 Травня 2022, 15:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хакер
Джерело: Depositphotos

Італійська поліція запобігла російським хакерським атакам під час півфіналу та фіналу міжнародного музичного конкурсу Євробачення 2022. Атаки відбувалися на тлі прогнозів букмекерів, які практично одноголосно заявляли про перемогу України.

За даними поліції Італії, за злочини відповідальне російське хакерське угруповання Killnet.

Інтенсивні атаки на мережеву інфраструктуру були під час виступів учасників, а також під час голосувань глядачів – для цього весь світ відправляв СМС, щоб підняти шанси на перемогу улюблених музикантів. Зловмисники хотіли перешкодити роботі мережі, щоб голоси не змогли потрапити до статистики організаторів конкурсу. Про те, як саме експертам з кібербезпеки вдалося відбити атаку – не повідомляється.

Дії хакерів були очікуваними – раніше зловмисники вже погрожували завадити перемозі українського гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022. Зробити вони хотіли за допомогою DDOS-атак, якими можна припинити роботу багатьох сервісів.

Росіяни активно обговорюють перемогу України на Євробаченні 2022 року. Багато хто з них не готовий прийняти реальність – вони намагаються применшити вплив конкурсу на весь світ, а також звинувачували захід у політичних інтересах, що просуваються на музичному конкурсі. Також жителі РФ не розуміють, чому їхню країну дискваліфікували – це сталося одразу після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

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Теги
Kalush, Євробачення, Війна в Україні, Хакери
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