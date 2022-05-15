В финале песенного конкурса Евровидение 2022 победила Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Как и ожидалось, это не понравилось жителям России, которых дисквалифицировали в этом году, запретив участвовать в конкурсе.

Победа украинцев показала, что на нашей стороне вся Европа, и это касается не только Евровидения, но и полномасштабной войны с РФ.

Реакция россиян на победу Kalush Orchestra на Евровидении 2022 — далее в материале.

На фоне того, что подкупить судей конкурса рублями нельзя, жители РФ пытаются преуменьшить величие и популярность мероприятия. Россияне пытаются убедить остальных в том, что Евровидение никто не смотрит, а в победе Украины замешана политика.

реально кому-то интересно Евровидение? — пандемик (@romapandemik) May 14, 2022

пока спала, приснилось, что победил азербаджан, проснулась, надо же украина, никто не удивлён, как по мне это евровидение было слабым, мне ни одна песня не зашла, кроме латвии, которую даже в финал не пустили — кaйндли.???? (@virusskk) May 15, 2022

По правилам, Евровидение 2023 года должны провести на территории Украины. Многим россиянам такая идея не нравится — они открыто говорят, что к этому времени нашей страны уже не будет.

Следующее Евровидение негде будет проводить — Кустик кринжовника ???? (@maybe_me_or) May 15, 2022

Другие жители РФ продолжают погружаться в информационный вакуум в попытках всячески игнорировать происходящее во всем мире.

Игнорировать слова: Евровидение в Твитер точка ком — Дружелюбный мститель (@DEADTWIT0) May 15, 2022

Я ленивая, но уже хочется разобраться, как скрыть от себя в твиттере Евровидение — Привет Рысь (@Superior_BLR) May 15, 2022

Kalush Orchestra со сцены призвали весь мир помочь освободить наших людей из Азовстали, где они выживают в нечеловеческих условиях под постоянной бомбежкой со стороны России. На фоне зависти, жители РФ могут только мечтать и дисквалификации украинцев за высказывания.

евровидение вне политики, да, говорите? их как минимум должны были дисквалифицировать, а получается так, что еще и первое место дали. абсолютно не честное награждение. или это как утешающий приз решили сделать для них? — Квантовый фарт (@KvantovyjF) May 15, 2022

На фоне бурных обсуждений можно заметить, что победа Украины на Евровидении 2022 возмущает россиян больше, чем война, которая унесли тысячи жизней. Один из пользователей это ловко подметил.

увидела твит где говорится о том, что странно что Евровидение возмущает людей больше чем война

цитировать не буду, тк у пользователя закрыт акк

но я согласна на 200 процентов из 100 — любовь и голуби ???????? (@kithrns) May 15, 2022

Найти связь там, где ее нет — любимая рубрика страны-агрессора. В Twitter уже активно приплели к Евровидению стрельбу в США.

В американском Баффало случилось своё «Евровидение». И пока Европа дружно зиговала в честь Украины, сторонник идей превосходства белой расы с «чёрным солнцем» на груди отправил на тот свет 10 человек.

У американских либералов уже истерика. pic.twitter.com/12NWKCWkcC — 2lin???????????? (@2lin15) May 15, 2022

Россиянам стало обидно и за свою страну — РФ дисквалифицировали в связи с полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля. Однако для некоторых настоящие причины остались загадкой.

Кто говорит, что Евровидение — не про политику, скажите, почему у РФ там нет шансов? Почему РФ там в принципе нет? Наверное, потому что на геев смотреть не хотим, ага. — Альфа (@AlfaTweet) May 15, 2022

Победа Kalush Orchestra обидела и тех россиян, которые пришли в Украину захватывать территории. Они сделали надписи не тему Евровидения на тех ракетах, которыми бомбят Азовсталь. Снимками поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.