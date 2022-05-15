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Зависть и отрицание: реакция россиян на победу Kalush Orchestra в Евровидении 2022

15 мая 2022, 11:25
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Зависть и отрицание: реакция россиян на победу Kalush Orchestra в Евровидении 2022

В финале песенного конкурса Евровидение 2022 победила Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Как и ожидалось, это не понравилось жителям России, которых дисквалифицировали в этом году, запретив участвовать в конкурсе.

Победа украинцев показала, что на нашей стороне вся Европа, и это касается не только Евровидения, но и полномасштабной войны с РФ.

Реакция россиян на победу Kalush Orchestra на Евровидении 2022 — далее в материале.

На фоне того, что подкупить судей конкурса рублями нельзя, жители РФ пытаются преуменьшить величие и популярность мероприятия. Россияне пытаются убедить остальных в том, что Евровидение никто не смотрит, а в победе Украины замешана политика.

По правилам, Евровидение 2023 года должны провести на территории Украины. Многим россиянам такая идея не нравится — они открыто говорят, что к этому времени нашей страны уже не будет.

Другие жители РФ продолжают погружаться в информационный вакуум в попытках всячески игнорировать происходящее во всем мире.

Kalush Orchestra со сцены призвали весь мир помочь освободить наших людей из Азовстали, где они выживают в нечеловеческих условиях под постоянной бомбежкой со стороны России. На фоне зависти, жители РФ могут только мечтать и дисквалификации украинцев за высказывания.

На фоне бурных обсуждений можно заметить, что победа Украины на Евровидении 2022 возмущает россиян больше, чем война, которая унесли тысячи жизней. Один из пользователей это ловко подметил.

Найти связь там, где ее нет — любимая рубрика страны-агрессора. В Twitter уже активно приплели к Евровидению стрельбу в США.

Россиянам стало обидно и за свою страну — РФ дисквалифицировали в связи с полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля. Однако для некоторых настоящие причины остались загадкой.

Победа Kalush Orchestra обидела и тех россиян, которые пришли в Украину захватывать территории. Они сделали надписи не тему Евровидения на тех ракетах, которыми бомбят Азовсталь. Снимками поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Теги
Kalush, Евровидение, Війна в Україні
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