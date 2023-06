Илон Маск и Марк Цукерберг уже нашли себе тренеров перед поединком на ринге. Главу Meta тренирует боец ММА, а создателя Tesla — легенда UFC.

Об этом миллиардеры сами рассказали в соцсетях, подняв градус накала в ожидании возможного боя.

Так, боец MMA Джонс опубликовал в Twitter имя своего нового ученика.

You already know I am Team Zuck…. Let me know if you need a training partner!

Что касается Маска, то он принял предложение от трекхратного чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера.

@elonmusk I’m a huge fan of yours and it would be an absolute honor to help you and be your training partner for the challenge against Zuckerberg ????????

— Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) June 24, 2023