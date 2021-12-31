Для поклонников видеоигр год всегда начинается очень медленно, ведь все отдыхают на новогодние праздники.

Но середина января приготовила несколько приятных сюрпризов.

Возвращение известных серий на новый лад должно обрадовать многих игроков.

Факты ICTV рассказывают о самых ожидаемых видеоиграх января 2022 года и их датах выхода.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Тренд кооперативных видеоигр снова начал набирать популярность, поэтому Ubisoft тоже пробуют занять место в этом жанре с Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction.

В ней до трех игроков в качестве оперативников спецотряда отправятся в заполненную пришельцами зону для выполнения разнообразных задач.

Разработчики видят Extraction этаким дополнением к Rainbow Six Siege 2015 года, но для игры вместе. Даже 18 доступных на старте оперативников адаптируют из прошлой части серии, сменив им оружие и умения для противостояния внеземной угрозе.

Также не стоит ждать, что это будет обычный кооперативный шутер. Серия Rainbow Six известна своей тактической основой, от которой не отойдет и в этой части. Подход “ножи наголо” может быстро обернуться катастрофой для всей команды.

Миссии основного режима будут состоять из трех секторов, в каждом из которых будет своя задача. После выполнения которой можно выбирать – пройти в более сложную зону или эвакуироваться.

Вам всегда придется решать между возможностью получить лучшие награды или не потерять оперативника.

Если же при задании он попадет в лапы пришельцев, его придется освобождать во время специального задания. До того времени он будет вам недоступен.

А большую реиграбельность Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction должна обеспечить случайная генерация уровней, в которых будут изменяться план карты, расположение врагов и задачи.

Дата выхода: 20 января

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Pokémon Legends: Arceus

Достаточно неожиданным пополнением серии о карманных монстрах станет Pokémon Legends: Arceus, который должен всколыхнуть классическую формулу геймплея.

Сюжет никогда не был сильной стороной серии, но вместе с тем – неплохим двигателем для геймплея. На этот раз игроки попадут в прошлое, в регион Хисуи, который больше известен как Сенно из Pokémon Diamond and Pearl.

Задача игроков – создать первый покедекс в регионе. А это значит – охотиться на покемонов. И вот здесь кроются главные изменения проекта.

Теперь, чтобы ловить покемонов, не придется с ними драться. К ним можно подкрасться и использовать покебол.

Кроме того, даже если они вас заметят, можно будет сбежать и попробовать снова, или начать бой одним из своих монстров.

Сильно изменится и исследование мира. Оно должно стать свободнее. Игроки смогут использовать больших покемонов, чтобы путешествовать по земле, воде и воздуху.

В общем, Pokémon Legends: Arceus должен стать очередным интересным изменением для серии с многолетней историей.

Дата выхода: 28 января

Платформа: Nintendo Switch

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Sony немного спешат с ремастерами с PlayStation 4. Однако Uncharted: Legacy of Thieves Collection должна стать отличным знакомством как с тем, на что способны эксклюзивы этой платформы, так и с возможностями PlayStation 5.

Коллекция включает в себя Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy, которые рассказывают две чрезвычайные истории об охотниках за сокровищами.

Значительных изменений ожидать не стоит. Разработчики обещают улучшенную графику и возможность выбирать несколько режимов производительности: играть либо в высоком разрешении, либо с частотой до 120 кадров в секунду.

Из плюсов также можно выделить использование всех фишек контроллера DualSense (адаптивные триггеры, тактильная отдача) и внедрение технологии 3D-аудио.

Однако в коллекции не будет мультиплеера, который так пришелся по душе многим игрокам.

За обновление придется платить. Впрочем, при наличии даже одной из игр вы сможете обновиться до Uncharted: Legacy of Thieves Collection. То есть коллекция может стать отличным поводом ознакомиться с еще одной частью серии.

Кроме того, в 2022 году ее можно будет приобрести и на ПК.

Дата выхода: 28 января

Платформы: PlayStation 5, ПК (релиз состоится в течение 2022 года)

Релизы для ПК

Поклонников игры на компьютерах тоже ждет несколько интересных “новинок”.

12 января туда заглянет Monster Hunter Rise, вышедший на Nintendo Switch в 2021 году.

Хотя эта часть не может похвастаться удивительной графикой, ее геймплей будет оставаться на высоте и обзаведется новыми механиками.

Кроме того, не обойдется без таких фишек для ПК, как голосовой чат и улучшенные текстуры.

Если вас заинтересовал God of War Ragnarök, но вы еще размышляете о приобретении консоли PlayStation, то сможете погрузиться в первую часть Скандинавской саги Кратоса 14 января.

Она расскажет о попытках экс-бога войны Кратоса и его сына Атрея добраться до самой высокой точки девяти миров, чтобы развеять прах жены.

Если вы любите брутальные баталии с мифическими существами и незабываемые истории, то God of War будет чем вас удивить.

Видео: Ubisoft, IGN, PlayStation, Monster Hunter