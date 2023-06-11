Компания Twitter отказалась оплачивать услуги Google. Многие годы корпорация помогает соцсети бороться со спамом и защищает аккаунты — теперь такие функции под вопросом.

Еще до покупки Twitter Илоном Маском, между компаниями был подписан многолетний контракт, который усиливал защиту и безопасность соцсети.

Однако, еще с марта миллиардер хочет перезаключить контракт с Google, а теперь и вовсе отказывается платить деньги за услуги.

Известно, что Twitter размещает некоторые сервисы на серверах Amazon и Google — если их выключить, то часть функционала станет недоступной для пользователей.

Впрочем, задержки в оплате бывают с обеих сторон — в марте Amazon предупредил Twitter о задержке выплат за рекламу из-за неоплаченных счетов за услуги облачных вычислений.

С осени 2022 года Маск делал все, чтобы уменьшить расходы — от увольнения около 50% всех сотрудников Twitter до монетизации синей галочки верификации. Весной миллиардер заявил, что соцсеть перестала уходить в минус, и если тенденция продолжится, то скоро будет и прибыль на постоянной основе.

Впрочем, конфликт Twitter и Google теперь может лечь на плечи нового руководителя соцсети. Илон Маск покинул пост главы компании в начале лета, и говорил о своих планах еще с конца 2022 года.