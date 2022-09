В сеть слили огромное количество видеороликов, фото и даже исходный код игры GTA 6 от корпорации Rockstar Games. Теперь инсайдер, ответственный за слив, связался с компаний, чтобы договориться.

Изначально пак материалов слил в сеть один из пользователей форума GTA Forums. И хотя публикацию инсайдера уже удалили на сайте, пользователи активно подхватили материалы и начали распространять их по соцсетям, включая YouTube, Twitter и Facebook.

Взлом защиты Rockstar связывают с недавней хакерской атакой Uber, котору организовал 18-летний злоумышленник.

Известно, что хакер обратился к компании Rockstar, и попросил их связаться с ним, чтобы договориться. Он заявил, что не ожидал такого ажиотажа вокруг слитых файлов. Скорее всего, он пожелает денежного вознаграждения от компании, чтобы избежать публикации остальных файлов.

Так, на самих роликах показали главного персонажа-женщину — многолетие слухи подтвердились. Персонаж по имени Люсия грабит ресторан и берет заложников. Конечно, геймеры заметят существенные недоработки, ведь это тестовая версия игры, в которой оценивают работоспособность механик. Проект требует существенных доработок.

В сети уже появилось подтверждение достоверности утечки — журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил ее подлинность через источники в Rockstar Games.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022