В сеть слили огромное количество видеороликов, фото и даже исходный код игры GTA 6 от корпорации Rockstar Games. Теперь инсайдер, ответственный за слив, связался с компаний, чтобы договориться.

Изначально пак материалов слил в сеть один из пользователей форума GTA Forums. И хотя публикацию инсайдера уже удалили на сайте, пользователи активно подхватили материалы и начали распространять их по соцсетям, включая YouTube, Twitter и Facebook.

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— Вот 90 изображений/роликов из GTA 6. Возможно, я скоро смогу слить больше данных, исходный код GTA 5 и 6 и ресурсы, тестовую сборку GTA 6, — подписал файл с контентом хакер.

Взлом защиты Rockstar связывают с недавней хакерской атакой Uber, котору организовал 18-летний злоумышленник.

Известно, что хакер обратился к компании Rockstar, и попросил их связаться с ним, чтобы договориться. Он заявил, что не ожидал такого ажиотажа вокруг слитых файлов. Скорее всего, он пожелает денежного вознаграждения от компании, чтобы избежать публикации остальных файлов.

Так, на самих роликах показали главного персонажа-женщину — многолетие слухи подтвердились. Персонаж по имени Люсия грабит ресторан и берет заложников. Конечно, геймеры заметят существенные недоработки, ведь это тестовая версия игры, в которой оценивают работоспособность механик. Проект требует существенных доработок.

В сети уже появилось подтверждение достоверности утечки — журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил ее подлинность через источники в Rockstar Games.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games — Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022

— Не то, чтобы были большие сомнения, но я подтвердил от источников Rockstar, что массовая утечка Grand Theft Auto VI в эти выходные действительно реальна. Конечно, кадры ранние и незаконченные. Это одна из крупнейших утечек в истории видеоигр и настоящий кошмар для Rockstar Games, — заявил Шрайер.

Еще одно видео показало игрового персонажа внутри подземного метро. Ролик подтверждает слухи о создании вымышленного Майами, где и будут происходить все действия в GTA 6.

Фанаты могут также заметить обновленный интерфейс, взаимодействие с неигровыми персонажами и анимацию.

Инсайдер также назвал дату выхода GTA 6 — ее не стоит ждать раньше второй половины 2024 года.

Известно, что разработку GTA 6 от Rockstar подтвердил только в феврале 2022 года. Работу над долгожданным проектом тщательно скрывали годами, ведь GTA 5 вышла почти 10 лет назад.