Netflix планиует создавать игры по мотивам сериалов Игра в кальмара и Уэнздей

Компания Netflix планирует создавать игры на основе своих популярных шоу. К примеру, пользователи сервиса могут увидеть видеоигру по мотивам сериалов Игры в кальмара и Уэнздей.

Такая идея берет свое начало с 2021 года, когда Netflix запустила пять игр для смартфонов Android и iOS. Уже в 2022 году для расширения этой отрасли компания купила третью студию для разработки мобильных игр.

Сейчас Netflix предлагает около 80 игр, и их количество будет только расти. Более того, некоторая продукция будет касаться культовых сериалов. Правда, пока без конкретных дат.

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Геймеры уже могут оценить проекты для мобильных смартфонов по мотивам Очень странных дел, Викингов, Нарко и многих других работ Netflix.

Помимо игр, Netflix выпустит реалити по сериалу Игра в кальмара. 456 участников будут проходить различные испытания, чтобы выиграть $4,56 млн. Правда, умирать никто не будет — проигравшие просто будут выбывать из шоу. В компании отметили, что будет много знакомых по сериалу конкурсов, но будут также и новые задания, которые точно удивят зрителей. Релиз запланирован на конец осени 2023 — 22 ноября.