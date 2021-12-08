Стриминг — очень популярный вид потокового вещания в интернете. Большая часть этого рынка относится к сегменту киберспорта — здесь геймеры показывают в режиме онлайн, как они проходят игры и соревнуются с другими игроками, и за этим наблюдают миллионы зрителей со всего мира.

То, что привлекает аудиторию, очень быстро превращается в способ заработка. Сейчас огромной популярностью для стриминга пользуется платформа Twitch, которую создали еще в 2011 году. Здесь можно создать свой канал, всячески привлекать новых зрителей, зарабатывать на донатах и рекламе.

Для конкретных примеров далеко ходить не нужно — в октябре 2021 года хакеры слили информацию о заработке на платформе за сентябрь. Так, канадский стример xQc заработал за месяц на площадке $752 тыс. Он активно транслирует свой игровой процесс и тренировки в онлайн-игре Overwatch.

UPDATE: another anon re-ran the math, something was fuckey about that first one.

This seems slightly more realistic. pic.twitter.com/kNV1wVEMxF — Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021

Факты ICTV узнали у CEO OverlightAgency Михаила Ярошенко о том, как начать стримить в Twitch, на чем можно заработать и к кому обратиться за помощью в создании своей карьеры с нуля.

Начало стримерства: оборудование, программы и интернет

По словам Михаила, для начала можно использовать даже ноутбук. Хотя для комфортной трансляции необходимы мощное “железо”, камера и микрофон.

— Интернет я бы отнес к одному из самых главных параметров для стримера — это напрямую влияет на качество трансляций, — уверяет эксперт.

Помимо техники, необходимо также использовать различные сервисы для потоковой передачи данных.

— Программы для прямых трансляций — бесплатные. Для этого отлично подойдут OBS или StreamLabs. В некоторых из них существуют платные плагины, но и бесплатного функционала для старта будет достаточно, — добавил глава OverlightAgency.

Также Михаил подчеркнул важность визуального контакта с аудиторией — без этого практически невозможно добиться каких-то результатов. Хотя раньше вполне можно было обойтись только микрофоном.

Хайповые темы и разные стили стримерства

Эксперт уверяет — нужно играть в те игры, которые нравятся самому стримеру. Но и о популярности проектов также не стоит забывать. Если новая игра нравится и она востребована у зрителей — это позволит быстрее набрать аудиторию.

— Нужно анализировать количество зрителей в категории. Если игра не популярна — найти там свою аудиторию будет сложнее. Самые популярные игры в СНГ — это традиционно Dota2 и CS:GO. Сейчас еще активно растет сегмент Call of Duty Warzone, — добавил Михаил.

Помимо летсплеев, существует и другой формат общения с аудиторией — можно отвечать на вопросы зрителей и обсуждать различные темы.

— Аудитория в большей степени приходит на личность стримера. Они хотят пообщаться с автором или с комьюнити в чате. Стоит сосредоточиться на своих персональных фишках, образе и манере общения с аудиторией. Для многих сейчас стримеры становятся форматом виртуальных друзей — зрители заходят на все их трансляции и постоянно следят за жизнью стримера в других соцсетях, — рассказывает Ярошенко.

Что касается других сервисов для общения с аудиторией, их также можно использовать для привлечения.

— Среди многих стримеров существует такое убеждение, что проще аккумулировать аудиторию на других площадках, таких как TikTok, YouTube и Instagram, а также переводить эту аудиторию на Twitch, — добавил эксперт.

Большинство начинающих стримеров зачастую выбирают для себя одну дисциплину. Уже с развитием аудитории, которая требует стримы с другими играми, можно добавить что-то еще. Также смена дисциплины зачастую негативно сказывается на среднем онлайне.

Как начать стримить и к кому можно обратиться за помощью

Михаил советует начать с важного решения — будет ли это основным видом деятельности или форматом хобби в свободное время.

Стриминг — полноценная работа, которую нужно делать каждый день. Создавать контент и выходить в эфир на постоянной основе — дело не из легких. Тут нужны дисциплина и креативность.

— Новичку в первую очередь нужно сосредоточиться на создании собственного уникального образа. Понять, чем конкретно он будет отличаться от других авторов и почему именного его будут смотреть зрители. Авторы, которые подробно прорабатывают свой образ, гораздо быстрее набирают аудиторию и выбиваются в топ, — добавил Михаил.

Также не стоит забывать и о технической части вопроса — стоит разобраться с настройками в OBS, оформить профиль на Twitch, а также создать странички в социальных сетях Instagram и TikTok.

Overlight Stream House может помочь в этом нелегком деле. Компания строит комьюнити, проводит мероприятия для стримеров, где гости делятся своим опытом и приятно проводят время. По заявлению Михаила, это способствует развитию эко-системы стриминга в Украине.

— Мы всегда открыты к новым партнерствам и коллаборациям. В данный момент тестово запустили систему, в которой помогаем стримерам находить рекламодателей и повышать качество контента на трансляциях. Stream House берет на себя всю коммуникацию с рекламодателями и обеспечивает стримерам стабильный доход, — добавил глава Overlight.

Начать стримить может практически каждый желающий. Главное — верить в себя и выкладываться по полной.