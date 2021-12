Стриминг — очень популярный вид потокового вещания в интернете. Большая часть этого рынка относится к сегменту киберспорта — здесь геймеры показывают в режиме онлайн, как они проходят игры и соревнуются с другими игроками, и за этим наблюдают миллионы зрителей со всего мира.

То, что привлекает аудиторию, очень быстро превращается в способ заработка. Сейчас огромной популярностью для стриминга пользуется платформа Twitch, которую создали еще в 2011 году. Здесь можно создать свой канал, всячески привлекать новых зрителей, зарабатывать на донатах и рекламе.

Для конкретных примеров далеко ходить не нужно — в октябре 2021 года хакеры слили информацию о заработке на платформе за сентябрь. Так, канадский стример xQc заработал за месяц на площадке $752 тыс. Он активно транслирует свой игровой процесс и тренировки в онлайн-игре Overwatch.

