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Интернет

Не будет уничтожать человечество: Маск рассказал о разработке собственного ChatGPT

19 апреля 2023, 11:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Илон Маск раскрыл подробности разработки искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с ChatGPT. Подобными разработками сейчас занимаются Microsoft и Google.

Так, миллиардер готов принять участие в гонке создания искусственного интеллекта, считая Microsoft и Google двумя тяжеловесами.

В интервью Такеру Карлсону Маск заявил, что его разработка попытается понять природу Вселенной. По мнению главы Twitter, если его разработке удастся разобраться в человечестве, она с меньшей вероятностью уничтожит его.

Для этого он в марте зарегистрировал новую компанию под названием X.AI.

Эта разработка может стать частью создания суперприложения под названием X, в котором будут все необходимые функции для пользователей смартфонов.

Что касается уже существующих чат-ботов по типу ChatGPT, то они стали слишком политкорректными.

Напомним, что ради нейросети компания Samsung отказалась от поисковика Google в пользу Bing от Microsoft. Контракт, которые длился 12 лет, приносил ежегодно корпорации $3 млрд ежегодно. Все из-за внедрения нейросети в поиск от Microsoft, что заметно улучшит функционал браузера для пользователей.

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Источник
Bloomberg
Теги
ChatGPT Илон Маск Штучний інтелект
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