Компания Meta Марка Цукерберга презентовала новую модель искусственного интеллекта — сервис способен выделять отдельные предметы на картинке. Новинка получила название Segment Anything Model (SAM).

Новая программа способна также представить данные об опознанном предмете, даже если не сталкивалась с ним во время учений. Помимо фото, можно идентифицировать предметы и на видео.

Так, на презентации сервиса системе предоставили слово кот, и SAM нарисовала коробки возле нескольких кошек на фото. Чтобы взаимодействовать с предметом на фото или видео, достаточно на него нажать.

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Новая модель искусственного интеллекта способна самостоятельно создавать контент с нуля — к примеру, производить различные видео, основываясь на пожеланиях в виде подсказок, а также делать иллюстрации.

Впрочем, далеко не все оценили стремительное развитие искусственного интеллекта — к примеру, Италия закрыла доступ к чат-боту ChatGPT на территории страны. Все из-за утечки, благодаря которой нейросеть могла читать чужие переписки и личную информацию других пользователей.

Даже Илон Маск и Стив Возняк призывают остановить разработку искусственного интеллекта. Все дело в том, что система в итоге может перехитрить нас, подставив под угрозу существование человечества.