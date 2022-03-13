Абоненты украинских операторов мобильной связи теперь могут пользоваться мобильным интернетом в рамках национального роуминга. Об этом говорится в совместном пресс-релизе украинских операторов Киевстар, Vodafone Украина и lifecell.

— Теперь абоненты могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 кбит/с, чтобы обмениваться сообщениями в мессенджерах или искать информацию в интернете, — говорится в сообщении.

Операторы напомнили, что национальный роуминг позволяет при пропаже связи одного оператора можно подключиться к сети другого. При этом тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент.

Для абонентов lifecell роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит – необходимо сделать ручные настройки.

Абоненты Киевстар и Vodafone могут воспользоваться этой опцией, выполнив ручные настройки на смартфоне, сначала отключив автовыбор сети:

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор;

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети;

После этого необходимо найти и выбрать доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell. Если зарегистрироваться не удалось, нужно попытаться снова или выбрать другую сеть.

Операторы обратили внимание, что подключение национального роуминга может создать дополнительную нагрузку на мобильные сети. Для того чтобы все абоненты имели доступ к связи в важный момент, они советуют:

отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях;

в настройках смартфона можно запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик;

установить меньшее качество видео в YouTube и других видеостриминговых сервисах;

при наличии использовать Wi-Fi.

Также абонентам важно ежедневно пытаться вернуться к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.