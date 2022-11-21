Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX должна своим 50 крупнейшим кредиторам почти $3,1 млрд. Об этом свидетельствует заявление, которое подано в суд США по делам о банкротстве.

Известно, что организатор торговли должен $1,45 млрд 10 крупнейшим инвесторам. Крах FTX на днях потряс весь мир криптовалют. На фоне резкого снижения цены основатель компании Сэм Бэнкман всего за один день потерял все свои деньги — более чем $15 млрд.

Информация о банкротстве биржи появилась еще 11 ноября — рынок сам подал об этом заявление. Сейчас 1 млн кредиторов до сих пор не получили свои средства назад.

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Напомним, что FTX была одной из самых крупных криптобирж. Проблемы начались на фоне неплатежоспособности — компания не имела должного количества активов.

Известно, что украденная за последнее время криптовалюта переводится на другие биржи — речь идет об активах на сумму $270 млн. Теперь FTX просит других организаторов вернуть цифровую валюту.

Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф уверен, что для криптовалюты нужно создать нормативно правовую базу, и крах FTX к этому подталкивает.

— Хотя криптомир… в настоящее время недостаточно велик или недостаточно взаимосвязан с основными финансами, чтобы угрожать стабильности финансовой системы, его связи с основными финансами быстро развиваются, — заявил заместитель управляющего банка.

Напомним, что 2022 год также запомнится экспертам в криптовалюте юбилейным биткоином. Майнеры добыли юбилейный Bitcoin под номером 19 млн. На достижение такой значимой цифры у мирового сообщества ушло более 13 лет.