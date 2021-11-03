Корпорация Microsoft решила создать собственную метавселенную Mesh. Платформа будет интегрирована в Microsoft Teams и обеспечит пользователям полное чувство присутствия во время удаленной работы.

В основе новой функции будет лежать разработка смешанной действительности. Она позволит объединять пользователей разных устройств – от смартфонов и ПК до VR-шлемов – в одном виртуальном пространстве.

Использовать 3D-аватары можно будет как в трехмерных пространствах, так и в обычных видеоконференциях.

Пользователи виртуального мира смогут обмениваться файлами в приложениях Microsoft Office.

Алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях.

Ранее о создании метавселенной заявил основатель Facebook Марк Цукерберг. Американская компания планирует нанять 10 тыс. инженеров из стран Евросоюза в рамках проекта по созданию виртуального мира.

Ожидается, что высококвалифицированные рабочие места будут созданы в течение пяти лет.

К метавселенной смогут подключаться пользователи в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной) реальностей, чтобы вместе играть, общаться или работать.