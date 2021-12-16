Марсоход Perseverance обнаружил на месте своего приземления породы, образованные вулканической лавой. Ученые NASA заявляют о совершенно неожиданном открытии.

Раньше они думали, что слоистые породы, которые фотографировал Perseverance, были осадочными.

Образцы камней, отобранные Perseverance, также показали, что они многократно взаимодействовали с водой, и некоторые из них содержат органические молекулы.

Эти открытия могут помочь ученым создать точную хронологию событий, которые произошли в кратере Єзеро, месте древнего озера.

В течение многих лет ученые задавались вопросом, была ли порода в этом кратере осадочной, состоящей из слоев, отложенных древней рекой, или же это вулканическая порода, которая образуется при охлаждении лавы.

Для исследования Perseverance использовал сверло на конце своей роботизированной руки. Помимо этого марсоход оснащен набором сложных инструментов, которые могут анализировать состав пород, содержание минералов. Одним из этих инструментов — PIXL, или планетарный инструмент для рентгеновской литохимии.

Ранее марсоход помог ученым выявить следы существования реки и озера на поверхности Марса. Ученые выяснили, что ударный кратер раньше был озером, высохшим миллиарды лет назад.