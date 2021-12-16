Марсохід Perseverance виявив дома свого приземлення породи, утворені вулканічною лавою. Вчені NASA заявляють про несподіване відкриття.

Раніше вони думали, що шаруваті породи, що їх фотографував Perseverance, були осадовими.

Зразки каменів, відібрані Perseverance, також показали, що вони багаторазово взаємодіяли з водою, і деякі містять органічні молекули.

Ці відкриття можуть допомогти вченим зрозуміти точну хронологію подій, що сталися у кратері Єзеро, місці стародавнього озера.

Протягом багатьох років вчених цікавило, чи була порода в цьому кратері осадовою, що складається з шарів, відкладених стародавньою річкою, або ж це вулканічна порода, яка утворюється при охолодженні лави.

Для дослідження Perseverance використав свердло на кінці своєї роботизованої руки. Крім цього, марсохід оснащений набором складних інструментів, які можуть аналізувати склад порід, вміст мінералів. Одним з цих інструментів є PIXL, або планетарний інструмент для рентгенівської літохімії.

Раніше марсохід вже допоміг вченим виявити сліди існування річки та озера на поверхні Марса. Вчені з’ясували, що ударний кратер раніше був озером, яке висохло мільярди років тому.