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Для жизни на Марсе и Луне: в Швейцарии показали космические дома для астронавтов SpaceX

25 июля 2022, 13:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Марс
Источник: Unsplash

В Швейцарии показали прототип космического жилья SpaceX для колонизаторов Луны и Марса. Сооружения из полимера создало архитектурное бюро SAGA Space Architects вместе с учениками интерната Institut auf dem Rosenberg.

Это полноценный экспериментальный парк, где использовались передовые технологии постройки жилья. 

К примеру, с помощью 3D-печати создали самую высокую полимерную конструкцию в мире — ее высота составляет 7 метров. Ее построили к 53-й годовщине первого высадка человека на Луну 20 июля 1969 года.

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Здание состоит из трех этажей, а ее конструкция позволяет солнечному свету пробиваться через стены и качество освещать пространство внутри. Внутри здания есть также места для отдыха для астронавтов, где они смогут проводить время наедине.

На проектировку сооружения потребовалось более двух лет, и технология 3D-печатил заметно ускорила этот процесс. В будущем, такие дома за считанные дни смогут создавать на других планетах и спутниках.

И хотя колонизация Марса и Луны не за горами, у Маска возникли проблемы с доставкой космонавтов за пределы Земли. Прототип ракеты-носителя Super Heavy от компании SpaceX взорвался во время тестового запуска. Вероятная причина происшествия — утечка криогенного топлива.

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Источник
Space
Теги
SpaceX Луна Марс
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