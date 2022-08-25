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Майже вдвічі: Starlink знизив абонплату для українців

25 Серпня 2022, 18:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Starlink
Джерело: Depositphotos

Компанія американського мільярдера Ілона Маска знизила ціни на супутниковий інтернет від Starlink у різних країнах, зокрема і в Україні.

Тепер передплата Starlink для користувачів нашої країни коштує $60 замість $100. Максимум, на який знизилися ціни взагалі – 50%.

Таке рішення компанія Маска ухвалила у відповідь на кон’юнктуру місцевого ринку.

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Про те, що для українців Starlink тепер коштує $60, стало відомо з листа, який опублікував у Twitter програміст Родіон Рожковський.

Судячи з написаного у листі, про зниження ціни за передплату компанія оголосила 24 серпня.

Нагадаємо, що на початку червня Starlink отримала ліцензію оператора в Україні. Перед цим, у квітні, компанія зареєструвала юрособу в нашій країні.

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Джерело
The Verge
Теги
Starlink Україна
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