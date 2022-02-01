Умные часы Apple Watch спасли жизнь жителю США. Гаджет смог вызвать спасательную службу, когда мужчина упал на улице.

В последнее время на восточном побережье США фиксируется существенное похолодание — 23 января пожилой мужчина упал прямо на улице и не имел возможности подняться самостоятельно.

Так, Apple уже давно рекламирует полезную функцию умных часов серии Watch — они способны определить падение владельца. Если пострадавший не двигается некоторое время — устройство самостоятельно вызывает экстренную помощь на место происшествия. Известно, что с момента вызова до обнаружения пострадавшего прошло всего 12 минут.

— Поскольку Apple Watch инициировали вызов, местоположение звонка можно было определить только с помощью GPS часов, который сообщил ближайший адрес, — заявил заместитель начальника пожарной охраны города Морроу Джефф Мосс.

Спасатели заявили, что обнаружили мужчину, который постепенно начал терять сознание. Он был растерянным и сильно замерз. Его доставили в больницу для лечения, а затем отпустили.

Экстренные службы заявили, что проблемы со здоровьем и холод могли привести к смерти.

Компания Apple не планирует останавливаться на достигнутом. Уже в 2022 году корпорация представит новые Apple Watch 8 и много других устройств, включая iPhone 14, ноутбуки MacBook, наушники AirPods и планшеты iPad.