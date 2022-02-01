Розумний годинник Apple Watch врятував життя жителю США. Гаджет зміг викликати рятувальну службу, коли чоловік упав на вулиці.

Останнім часом на східному узбережжі США фіксується суттєве похолодання — 23 січня чоловік похилого віку впав прямо на вулиці та не мав можливості піднятися самостійно.

Так, Apple вже давно рекламує корисну функцію розумних годинників серії Watch – вони здатні зафіксувати падіння власника. Якщо потерпілий не рухається протягом деякого часу — пристрій самостійно викликає екстрену допомогу на місце події. Відомо, що з моменту виклику до виявлення потерпілого пройшло лише 12 хвилин.

– Оскільки Apple Watch ініціювали виклик, місцеперебування дзвінка можна було визначити лише за допомогою GPS годинника, який повідомив найближчу адресу, – заявив заступник начальника пожежної охорони міста Морроу Джефф Мосс.

Рятувальники заявили, що виявили чоловіка, який поступово почав непритомніти. Він був розгублений і сильно змерз. Його доправили до лікарні на лікування, а потім відпустили.

Екстрені служби заявили, що проблеми зі здоров’ям та холод могли призвести до смерті.

Компанія Apple не планує зупинятися на досягнутому. Вже у 2022 році корпорація представить нові Apple Watch 8 та багато інших пристроїв, включаючи iPhone 14, ноутбуки MacBook, навушники AirPods та планшети iPad.