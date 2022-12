Астронавты NASA показали, как выглядит настоящая зима на Марсе. Красную планету окутал снег, лед, и иней, прямо как на Земле.

Удивительные снимки удалось сделать с помощью работы Лаборатории реактивного движения в Калифорнии.

Winter on Mars looks beautiful in this festive NASA video https://t.co/sBC6VDXCBg pic.twitter.com/0Cpuycit25

— SPACE.com (@SPACEdotcom) December 25, 2022