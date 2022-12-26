Астронавты NASA показали, как выглядит настоящая зима на Марсе. Красную планету окутал снег, лед, и иней, прямо как на Земле.
Удивительные снимки удалось сделать с помощью работы Лаборатории реактивного движения в Калифорнии.
Winter on Mars looks beautiful in this festive NASA video https://t.co/sBC6VDXCBg pic.twitter.com/0Cpuycit25
— SPACE.com (@SPACEdotcom) December 25, 2022
Так, на фото можно заметить лед — он очень напоминает замерзшую воду на Земле.
— Это вид водяного льда, который астронавты могли бы потенциально использовать в будущем, когда мы отправимся туда — заявил ученый JPL Сильвен Пикекс.
Так, замерзшая вода образует на поверхности планеты удивительные рисунки — они выглядя как пауки, веера, гейзеры.
Кристаллы льда также падают на Марс, как снег на Земле. Иней также покрывает некоторые места на Марсе. Об этом стало известно еще в 1970-х годах благодаря снимкам.
Впрочем, сейчас у NASA есть более амбициозные планы — капсула Orion Artemis 1 смогла сделать рекордно точные снимки Земли и Луны во время полета вокруг спутника. Космическое агентство хочет отправить космонавтов на Луну, и пока все идет по плану.