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Пока что без снеговиков: в NASA показали, как выглядит зимний Марс

26 декабря 2022, 11:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Марс
Источник: Depositphotos

Астронавты NASA показали, как выглядит настоящая зима на Марсе. Красную планету окутал снег, лед, и иней, прямо как на Земле.

Удивительные снимки удалось сделать с помощью работы Лаборатории реактивного движения в Калифорнии.

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Так, на фото можно заметить лед — он очень напоминает замерзшую воду на Земле.

— Это вид водяного льда, который астронавты могли бы потенциально использовать в будущем, когда мы отправимся туда — заявил ученый JPL Сильвен Пикекс.

Так, замерзшая вода образует на поверхности планеты удивительные рисунки — они выглядя как пауки, веера, гейзеры. 

Кристаллы льда также падают на Марс, как снег на Земле. Иней также покрывает некоторые места на Марсе. Об этом стало известно еще в 1970-х годах благодаря снимкам.

Впрочем, сейчас у NASA есть более амбициозные планы — капсула Orion Artemis 1 смогла сделать рекордно точные снимки Земли и Луны во время полета вокруг спутника. Космическое агентство хочет отправить космонавтов на Луну, и пока все идет по плану.

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