Астронавты NASA показали, как выглядит настоящая зима на Марсе. Красную планету окутал снег, лед, и иней, прямо как на Земле.

Удивительные снимки удалось сделать с помощью работы Лаборатории реактивного движения в Калифорнии.

Winter on Mars looks beautiful in this festive NASA video https://t.co/sBC6VDXCBg pic.twitter.com/0Cpuycit25 — SPACE.com (@SPACEdotcom) December 25, 2022

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Так, на фото можно заметить лед — он очень напоминает замерзшую воду на Земле.

— Это вид водяного льда, который астронавты могли бы потенциально использовать в будущем, когда мы отправимся туда — заявил ученый JPL Сильвен Пикекс.

Так, замерзшая вода образует на поверхности планеты удивительные рисунки — они выглядя как пауки, веера, гейзеры.

Кристаллы льда также падают на Марс, как снег на Земле. Иней также покрывает некоторые места на Марсе. Об этом стало известно еще в 1970-х годах благодаря снимкам.

Впрочем, сейчас у NASA есть более амбициозные планы — капсула Orion Artemis 1 смогла сделать рекордно точные снимки Земли и Луны во время полета вокруг спутника. Космическое агентство хочет отправить космонавтов на Луну, и пока все идет по плану.