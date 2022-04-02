Майнеры добыли юбилейный Bitcoin под номером 19 000 000. На достижение такого показателя у мирового сообщества экспертов по криптовалюте ушло более 13 лет.

Еще в начале 2009 года загадочный создатель биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото создал криптовалюту с ограниченным тиражом — всего можно добыть 21 млн единиц. Это стало возможным благодаря снижению вознаграждения на 50% за каждые 210 тыс. блоков. По прогнозам экспертов, следующее изменения может состояться уже в 2024 году.

Известно, что юбилейный 18 000 000 биткоин удалось добыть еще в октябре 2019 года. Аналитики уверяют, что уже к 2140 году прекратится выпуск самой популярной криптовалюты в мире. Владельцы биткоина будут зарабатывать только с помощью транзакций и комиссий на операции.

Напомним, что самая популярная цифровая валюта продолжает стремительно расти в цене. Так, в конце марта этого года, биткоин побил свой собственный ценовой рекорд, который держался с начала января — более $47 тыс.

Ранее миллиардер Илон Маск назвал имя п0отенциального создателя самой популярной криптовалюты в мире. По заявлениям создателя Tesla, творца биткоина зовут Ник Сабо — существует слишком много совпадений, которые говорят о достоверности информации.