Астрономи виявили 12 нових супутників Юпітера. Тепер найбільша планета нашої системи має аж 92.

Юпітер – новий рекордсмен, який відібрав першість у Сатурна – у шостої планети за віддаленістю від Сонця 83 супутники.

Член команди астрономів Інституту Карнегі та один із відкривачів цих супутників Скотт Шеппард заявив, що ці космічні тіла додані до списку Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу.

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Про існування цих супутників здогадувалися ще 2001 року, коли їх помітили за допомогою телескопів на Гаваях. 2022 року ця інформація підтвердилася завдяки повторним дослідженням. Їх було складно знайти через розміри – від 1 до 3 км у діаметрі.

– Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми зможемо сфотографувати один із супутників, щоб дізнатися про їхнє походження, – заявив астроном Шеппард.

За прогнозами вчених, маленькі супутники є частиною великих космічних тіл, які зіткнулися один з одним.

Щоб вивчити космічні тіла, Європейська космічна агенція відправить до Юпітера космічний корабель. Втім, найбільше цікавить сама крижана планета.

На сьогодні, Уран має 27 відкритих супутників, Нептун – 14, Марс – два. Що стосується Венери та Меркурія – вони самотні.

Нещодавно космічний телескоп Джеймса Вебба показав деталізоване фото віддаленої спіральної галактики на тлі інших галактик і зірок. Вона перебуває в сузір’ї Геркулеса на відстані понад 1 млрд світлових років від Землі.