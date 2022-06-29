Жители России больше не могут скачать WhatsApp и пользоваться сервисом без VPN. Сайт всемирно известного мессенджера недоступен для жителей страны-агрессора — возможно, на это повлияли санкции США.

Известно, что WhatsApp принадлежит компании Meta, которая также владеет соцсетями Facebook и Instagram.

По заявлению российских СМИ, проблемы наблюдаются в попытке скачать версию мессенджера на компьютер — это касается ОС Windows и MacOS. При попытке перейти на страницу загрузки выдается ошибка.

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Браузерная версия также не открывается у пользователей из России. Чтобы сервис заработал, необходимо использовать VPN с подключением к серверам другой страны.

В блоге WhatsApp пока никак не комментируют данные ограничения. Мессенджер является одним из самых популярных сервисов в мире — им пользуются миллионы людей ежедневно, и это касается не только Украины.

Компания Meta все больше ограничивает возможности россиян, и в то же время улучшает функционал для украинцев. В июне одна из самых популярных соцсетей Facebook получила поддержку украинского языка. Если у пользователя интерфейс смартфона отображается на нашем языке, то приложение вскоре также на него переключится.