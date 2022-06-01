Популярный сервис для графического дизайна Canva ограничил доступ к услугам для жителей РФ. В компании не сделали этого раньше, так как хотели поспособствовать остановке агрессии со стороны России.

Об изменениях сообщается на сайте Canva. В компании увидели, что на территории страны-агрессора сервис никак не помогает остановить войну в Украине, из-за чего принято решение покинуть кровавый рынок.

Графический редактор категорически осуждает войну в Украине — если пользователь сети из РФ попытается зайти на сайт компании, ему отобразится сообщение с осуждением военной агрессии со стороны России.

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С начала марта Canva подстроился под катастрофические реалии — пользователям открыли доступ к шаблонам, которые помогали освещать происходящее в Украине. В компании заявили, что новинка пользовалась популярностью в России. Однако война затянулась, а нужного эффекта добиться не удалось. Также с начала весны для жителей РФ закрыли доступ к платежам.

— Мы знаем, что ситуация теперь изменилась, и наша реакция должна измениться вместе с ней. Хотя на ранних этапах войны было место для голосов и протестов, сейчас власть РФ закрыла подавляющее большинство каналов связи, лишив людей возможности выражать несогласие, – отметили в компании.

Canva — это популярный графический сервис, который появился в сети еще в 2013 году. Он имеет целую библиотеку шаблонов, фотографий, и иллюстраций — все то, что необходимо графическому дизайнеру.