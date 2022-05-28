В условиях полномасштабной войны с Россией, нужно думать о безопасности не только в реальной жизни, но и на информационном фронте. С этим отлично справляются сервисы VPN, которые позволяют скрыть местоположение, а также воспользоваться ресурсами, ограниченными со стороны РФ.

Список VPN-сервисов для браузеров, которые безопасные для использования — далее в материале.

В Госспецсвязи составили перечень программ, которые помогут получить доступ к сети, и при этом сохранить свою конфиденциальность, избавиться от слежки за действиями со стороны сайтов, сервисов и провайдеров РФ, если есть такая необходимость.

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ExpressVPN. Платный сервис обойдется в месяц в $12,95 (380 грн).

Сервис доступен для скачивания не только в качестве расширений для Google Chrome, Firefox и Edge, но и для смартфонов на Android и iOS, компьютерах Windows 10 и даже Linux. Сервис не ограничивает скорость передачи данных.

Sufrshark. Платный VPN будет стоить всего $2,49 (75 грн) в месяц.

Поддерживает все популярные платформы, в том числе и браузеры Google Chrome и Firefox в качестве расширения.

Среди услуг VPN — блокирование навязчивой рекламы на сайтах, а также защита во время использования общедоступной точки Wi-Fi. Система не будет блокировать результаты поиска, которые могут быть ограничены провайдером, или же законами страны.

Private Internet Access. Платный VPN за €10 (330 грн) в месяц.

Доступен в браузерах Google Chrome, Firefox и Edge. Имеет техническую поддержку 24/7, а также доступ без ограничений практически из любой страны.

CyberGhost — платный VPN за €7 (220 грн) в месяц. Также доступен в браузерах Google Chrome, Firefox и Edge

NordVPN — платный сервис с ценником в $3,29 (100 грн) за месяц использования. Также доступен в браузерах Google Chrome, Firefox и Edge, на компьютерах и смартфонах.

Proton VPN доступен для пользователей бесплатно, но улучшенная версия с увеличенным количеством функций обойдется в €5 в месяц (160 грн). Новинка доступна на всех популярных платформах.