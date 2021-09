Соцсеть Instagram работает над новой функцией под названием Избранное. Аналогичная технология уже работает в Facebook, и ее предназначение — первыми отображать в ленте людей, которые интересны пользователю. Об изменениях сообщил инсайдер Алессандро Палуцци в Twitter.

#Instagram is working on «Favorites» ????

ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021