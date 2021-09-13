Соцсеть Instagram работает над новой функцией под названием Избранное. Аналогичная технология уже работает в Facebook, и ее предназначение — первыми отображать в ленте людей, которые интересны пользователю. Об изменениях сообщил инсайдер Алессандро Палуцци в Twitter.

#Instagram is working on «Favorites» ???? ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021

Теперь посты из избранных получат приоритет в отображении — они будут показываться раньше остальных публикаций других учетных записей. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо будет добавить интересные аккаунты в отдел Избранное.

Судя по тестированию, каждый желающий сможет добавить до 30 друзей в раздел, и они не будут об этом знать.

Пока функция находится на стадии тестирования, пользователи соцсети уже могут назначить приоритетность интересным публикациям — для этого достаточно включить уведомления для каждого из аккаунтов.

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Есть и другой способ — взаимодействовать с этим человеком. Стоит ставить лайки под публикациями, а также комментировать фотографии и видео.

Это не первое крупное обновление соцсети за последнее время — в конце августа стало известно, что Instagram сделает обязательной графу о дате рождения. Изменения коснутся тех, кто не указывал дату во время регистрации учетной записи. В случае отказа предоставления данных, пользователь не сможет смотреть публикации. Искусственный интеллект будет анализировать достоверность данных, основываясь на анализе фотографий.

Этот шаг позволит увеличить безопасность подростков в пределах соцсети, а также персонализировать рекламу, основываясь на данных о пользователе. Аналогичные изменения уже работают в Facebook.