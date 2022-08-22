Как контролировать скорость автомобиля: полезные приложения для водителя

В Украине активно штрафуют водителей за превышение скорости на дорогах — с камерами автофиксации это делать намного проще. Правда, часто нарушают не по своей воле — иногда даже при всем желании оставаться в пределах скоростных ограничений этого сделать не удается. К тому же, на разных участках разные лимиты.

Как контролировать скорость автомобиля правильно — далее в материале.

В первую очередь, избежать штрафа за превышение скорости можно даже с помощью смартфона — за последние годы для водителей придумали огромное количество приложений, которые смогут оповещать о приближении к скоростному лимиту, или же о местных правилах.

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К примеру, приложение Контроль скорости авто + HUD, которое с помощью встроенного в смартфон GPS определяет скорость передвижения и предупреждает водителя в случае превышения звуковым сигналом.

Приложение также поможет узнать среднюю скорость за поездку, количество превышений, а также установить минимальную скорость, чтобы успеть в нужное место вовремя. Сервис доступен для скачивания на Android.

Камер автофиксации у нас огромное количество — знать расположение всех практически невозможно. Гораздо проще воспользоваться сервисами, которые будут сами оповещать о приближении к датчику. К примеру, приложение Speed Camera Detector способно помогать водителю избежать штрафов. С его помощью можно узнавать о ситуации на дорогах в режиме реального времени, следить за скоростью, а также подготовиться к проезду под камерой автофиксации. В случае превышения скорости приложение будет включать голосовое оповещение. Сервис доступен для скачивания на Android.

Все эти приложения помогут уберечься от штрафа за превышение скорости — по законодательству Украины, нарушение обойдется водителю в 255 грн в случае превышение лимита на 20 км/ч. Если разогнаться на 50 км/ч и более от граничного числа — 510 грн. За превышение скорости и создание аварийной ситуации — 680 грн.

Украинские водители могут получить штраф за отсутствие аптечки в авто — и хотя это не самая распространенная ошибка, она может стоить жизни. О размере штрафа — в материале Фактов ICTV.