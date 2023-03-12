Корабль Илона Маска Crew-5 благополучно вернул космонавтов с МКС на Землю — они пробыли на станции полгода. Уже 12 марта он приземлился на воду возле Флориды.
Об этом заявили в космическом агентстве NASA.
Welcome home, #Crew5!
The four members of NASA’s @SpaceX Crew-5 mission are back on Earth, wrapping up a 157-day, 2,500-orbit, @ISS_Research-packed trip to the @Space_Station: https://t.co/ZQnSibuRTF pic.twitter.com/LYAndyXpxw
— NASA (@NASA) March 12, 2023
— Четыре члена команды NASA с помощью Crew-5 вернулись на Землю, завершив 157-дневный полет — это было насыщенное путешествие, — сообщается в Twitter NASA.
На снимках можно заметить, как капсула Crew-5 с 4 космонавтами идет на приземление на Землю с помощью парашютов — это нужно, чтобы замедлить скорость падения. Сами космонавты в капсуле надежно закреплены с помощью ремней безопасности в креслах в полулежащем положении.
Вся миссия под руководством NASA длилась 19 часов — успешно на Землю доставили двух астронавтов NASA Николь Манн и Джош Кассада, японского космонавта из JAXA Коити Ваката и россиянки Анны Кикиной.
На МКС четверка прилетела еще 7 октября 2022 года. Примечательно, что это первый за 21 год случай, когда россиянка вернулась на Землю на американском корабле.
В конце зимы астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера. Теперь у крупнейшей планеты нашей системы их аж 92. Теперь эти космические тела добавлены в список Центра малых планет Международного астрономического союза.