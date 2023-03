Корабль Илона Маска Crew-5 благополучно вернул космонавтов с МКС на Землю — они пробыли на станции полгода. Уже 12 марта он приземлился на воду возле Флориды.

Об этом заявили в космическом агентстве NASA.

Welcome home, #Crew5!

The four members of NASA’s @SpaceX Crew-5 mission are back on Earth, wrapping up a 157-day, 2,500-orbit, @ISS_Research-packed trip to the @Space_Station: https://t.co/ZQnSibuRTF pic.twitter.com/LYAndyXpxw

— NASA (@NASA) March 12, 2023