Корабль Илона Маска Crew-5 благополучно вернул космонавтов с МКС на Землю — они пробыли на станции полгода. Уже 12 марта он приземлился на воду возле Флориды.

Об этом заявили в космическом агентстве NASA.

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— Четыре члена команды NASA с помощью Crew-5 вернулись на Землю, завершив 157-дневный полет — это было насыщенное путешествие, — сообщается в Twitter NASA.

На снимках можно заметить, как капсула Crew-5 с 4 космонавтами идет на приземление на Землю с помощью парашютов — это нужно, чтобы замедлить скорость падения. Сами космонавты в капсуле надежно закреплены с помощью ремней безопасности в креслах в полулежащем положении.

Вся миссия под руководством NASA длилась 19 часов — успешно на Землю доставили двух астронавтов NASA Николь Манн и Джош Кассада, японского космонавта из JAXA Коити Ваката и россиянки Анны Кикиной.

На МКС четверка прилетела еще 7 октября 2022 года. Примечательно, что это первый за 21 год случай, когда россиянка вернулась на Землю на американском корабле.

В конце зимы астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера. Теперь у крупнейшей планеты нашей системы их аж 92. Теперь эти космические тела добавлены в список Центра малых планет Международного астрономического союза.