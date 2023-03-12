Корабель Ілона Маска Crew-5 благополучно повернув космонавтів із МКС на Землю – вони пробули на станції півроку. Уже 12 березня він приземлився на воду біля Флориди.
Про це заявили в космічному агентстві NASA.
Welcome home, #Crew5!
The four members of NASA’s @SpaceX Crew-5 mission are back on Earth, wrapping up a 157-day, 2,500-orbit, @ISS_Research-packed trip to the @Space_Station: https://t.co/ZQnSibuRTF pic.twitter.com/LYAndyXpxw
— NASA (@NASA) March 12, 2023
– Чотири члени команди NASA за допомогою Crew-5 повернулися на Землю, завершивши 157-денний політ – це була насичена подорож, – повідомляється у Twitter NASA.
На знімках можна помітити, як капсула Crew-5 з 4 космонавтами йде на приземлення на Землю за допомогою парашутів – це потрібно, щоб уповільнити швидкість падіння. Самі космонавти в капсулі надійно закріплені за допомогою ременів безпеки в кріслах у напівлежачому положенні.
Уся місія під керівництвом NASA тривала 19 годин – успішно на Землю доправили двох астронавтів NASA Ніколь Манн і Джош Кассада, японського космонавта з JAXA Коїті Ваката і росіянки Анни Кікіної.
На МКС четвірка прилетіла ще 7 жовтня 2022 року. Примітно, що це перший за 21 рік випадок, коли росіянка повернулася на Землю на американському кораблі.
Наприкінці зими астрономи виявили 12 нових супутників Юпітера. Тепер у найбільшої планети нашої системи їх аж 92. Тепер ці космічні тіла додано до списку Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу.