Корабель Ілона Маска Crew-5 благополучно повернув космонавтів із МКС на Землю – вони пробули на станції півроку. Уже 12 березня він приземлився на воду біля Флориди.

Про це заявили в космічному агентстві NASA.

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– Чотири члени команди NASA за допомогою Crew-5 повернулися на Землю, завершивши 157-денний політ – це була насичена подорож, – повідомляється у Twitter NASA.

На знімках можна помітити, як капсула Crew-5 з 4 космонавтами йде на приземлення на Землю за допомогою парашутів – це потрібно, щоб уповільнити швидкість падіння. Самі космонавти в капсулі надійно закріплені за допомогою ременів безпеки в кріслах у напівлежачому положенні.

Уся місія під керівництвом NASA тривала 19 годин – успішно на Землю доправили двох астронавтів NASA Ніколь Манн і Джош Кассада, японського космонавта з JAXA Коїті Ваката і росіянки Анни Кікіної.

На МКС четвірка прилетіла ще 7 жовтня 2022 року. Примітно, що це перший за 21 рік випадок, коли росіянка повернулася на Землю на американському кораблі.

Наприкінці зими астрономи виявили 12 нових супутників Юпітера. Тепер у найбільшої планети нашої системи їх аж 92. Тепер ці космічні тіла додано до списку Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу.