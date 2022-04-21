Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Космос

Ровер NASA заснял солнечное затмение на Марсе: удивительные кадры

21 апреля 2022, 13:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Марс
Источник: Depositphotos

Ровер NASA Perseverance заснял солнечное затмение на Марсе. Редкое явление удалось записать благодаря спутнику Красной планеты Фобосу.

Удивительные кадры помогут ученым лучше изучить орбиту спутника, а также его воздействие на Марс.

Это редкое явление удалось заснять марсоходом Perseverance еще 2 апреля, на 397-й день космической миссии. Примечательно, что затмение длилось около 40 секунд — намного короче, чем на Земле. Фобос в 157 раз меньше, чем наша Луна.

— Я знала, что задание будет выполнено, но не ожидала, что все будет настолько потрясающе, — рассказала член команды Mastcam-Z Рэйчел Хоусон, которая управляла камерой.

Высокого качества видео также удалось достичь благодаря солнечного фильтра камеры Mastcam-Z, который действует как солнцезащитные очки, уменьшая интенсивность света. 

Когда Фобос вращается вокруг Марса, его гравитация оказывает небольшое приливное воздействие на внутреннюю часть Красной планеты — от этого происходит деформация горных пород в мантии планеты. Эти силы также медленно изменяют орбиту Фобоса. Благодаря наблюдениям, ученые смогут выяснить силу влияний космических тел друг на друга.

По заявлениям астрономов, через десятки миллионов лет Фобос врежется в поверхность Марса.

Читайте также:
УранПосле Марса и Луны: NASA планирует начать исследовать Уран до 2031 года

Источник
NASA
Теги
NASA, Космос, Марс
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь