Современные технологии предоставляют нам тысячи возможностей, в том числе для заработка. Сегодня можно просто ходить и при этом зарабатывать деньги.

Специальное приложение Sweatcoin позволяет пользователям монетизировать собственную физическую активность.

Об особенностях приложения Sweatcoin и его работе — узнавали Факты ICTV.

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Что такое Sweatcoin

Sweatcoin — это бесплатное мобильное приложение, которое отслеживает ежедневное количество шагов и вознаграждает активность валютой нового поколения. Проще говоря, ваши шаги превращаются в виртуальные деньги sweatcoin, которые вы можете потом конвертировать в новую криптовалюту SWEAT.

За каждую тысячу шагов можно получить примерно 0,95 sweatcoin.

В целом, Sweatcoin — это лондонская техно-компания, которая стремится вдохновить людей на оздоровление, мотивируя их больше двигаться. Именно поэтому они запустили токен SWEAT, который превращает физическую активность в криптовалюту.

Этим летом более 64 млн пользователей приложения, которые вместе прошли 21+ трлн шагов, получат возможность обменять свои светкоины в соотношении 1:1 с токенами SWEAT на мероприятие генерации токенов (TGE).

Как отмечают разработчики, это событие должно стать одним из крупнейших в истории привлечений людей к криптовалютам.

О приложении

На данный момент приложение Sweatcoin не поддерживает украинский язык, поэтому у некоторых пользователей возникают проблемы во время пользования. Зато приложение имеет огромный плюс — чтобы начать накапливать светкоины, не нужно вкладывать свои средства или делать первый взнос.

Sweatcoin предлагает своим пользователям два плана: бесплатный и премиум.

Для первого варианта вам нужно просто скачать приложение и много ходить. Но существует ограничение на количество светкоинов, которые можно конвертировать с помощью бесплатного плана — 10 светкоинов в день (около 10 тыс. шагов).

С помощью бесплатного варианта, у вас остается возможность покупать большинство товаров в магазине Sweatcoin.

Эти предметы варьируются от товаров с процентной скидкой до аукционов Sweatcoin, которые предлагают подарочные карты на реальные суммы, спортивное снаряжение и другую электронику и множество других полезных мелочей (сертификаты на курсы по изучению языков и прочее).

Sweatcoin Premium подписка стоит $4,99 в месяц или $24,99 в год. С премиум-вариантом каждый ваш шаг удваивается, и вы можете зарабатывать неограниченное количество светкоинов ежедневно.

Sweatcoin Premium также предлагает дополнительные товары в магазине, которые являются эксклюзивными для пользователей с подпиской.

На что можно потратить светкоины

Заработанные виртуальные деньги можно потратить на вполне реальные покупки, доступные в том же приложении Sweatcoin.

Вы можете купить — онлайн-курсы, тренинги, подписки на фитнес-программы и Netflix, ваучеры в магазинах Amazon и Adidas и т. д. Стоимость таких покупок составляет от пяти светкоинов. Также пользователи могут приобрести смарт-часы и фитнес-браслеты, однако их стоимость может достигать 100 и более монет.

Sweatcoin также позволяет переводить монеты в пользу фонда Save the Children, помогающего деткам. Кстати, и тем, кто пострадал от войны в Украине.

Как получить криптовалюту и вывести ее на карту

Как уже отмечалось, Sweatcoin анонсировал запуск собственной криптовалюты SWEAT этим летом. То есть, все заработанные монеты на счетах клиентов будут конвертированы в новую криптовалюту бесплатно.

После этого владельцы SWEAT смогут обменивать монеты, торговать ими, отправлять, выводить из приложения, как и любую другую криптовалюту.

После запуска SWEAT приобретать эту криптовалюту можно будет так же с помощью ходьбы.

Итак, чтобы получить токены SWEAT: