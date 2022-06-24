Современные технологии предоставляют нам тысячи возможностей, в том числе для заработка. Сегодня можно просто ходить и при этом зарабатывать деньги.
Специальное приложение Sweatcoin позволяет пользователям монетизировать собственную физическую активность.
Об особенностях приложения Sweatcoin и его работе — узнавали Факты ICTV.
Что такое Sweatcoin
Sweatcoin — это бесплатное мобильное приложение, которое отслеживает ежедневное количество шагов и вознаграждает активность валютой нового поколения. Проще говоря, ваши шаги превращаются в виртуальные деньги sweatcoin, которые вы можете потом конвертировать в новую криптовалюту SWEAT.
За каждую тысячу шагов можно получить примерно 0,95 sweatcoin.
В целом, Sweatcoin — это лондонская техно-компания, которая стремится вдохновить людей на оздоровление, мотивируя их больше двигаться. Именно поэтому они запустили токен SWEAT, который превращает физическую активность в криптовалюту.
Этим летом более 64 млн пользователей приложения, которые вместе прошли 21+ трлн шагов, получат возможность обменять свои светкоины в соотношении 1:1 с токенами SWEAT на мероприятие генерации токенов (TGE).
Как отмечают разработчики, это событие должно стать одним из крупнейших в истории привлечений людей к криптовалютам.
О приложении
На данный момент приложение Sweatcoin не поддерживает украинский язык, поэтому у некоторых пользователей возникают проблемы во время пользования. Зато приложение имеет огромный плюс — чтобы начать накапливать светкоины, не нужно вкладывать свои средства или делать первый взнос.
Sweatcoin предлагает своим пользователям два плана: бесплатный и премиум.
Для первого варианта вам нужно просто скачать приложение и много ходить. Но существует ограничение на количество светкоинов, которые можно конвертировать с помощью бесплатного плана — 10 светкоинов в день (около 10 тыс. шагов).
С помощью бесплатного варианта, у вас остается возможность покупать большинство товаров в магазине Sweatcoin.
Эти предметы варьируются от товаров с процентной скидкой до аукционов Sweatcoin, которые предлагают подарочные карты на реальные суммы, спортивное снаряжение и другую электронику и множество других полезных мелочей (сертификаты на курсы по изучению языков и прочее).
Sweatcoin Premium подписка стоит $4,99 в месяц или $24,99 в год. С премиум-вариантом каждый ваш шаг удваивается, и вы можете зарабатывать неограниченное количество светкоинов ежедневно.
Sweatcoin Premium также предлагает дополнительные товары в магазине, которые являются эксклюзивными для пользователей с подпиской.
На что можно потратить светкоины
Заработанные виртуальные деньги можно потратить на вполне реальные покупки, доступные в том же приложении Sweatcoin.
Вы можете купить — онлайн-курсы, тренинги, подписки на фитнес-программы и Netflix, ваучеры в магазинах Amazon и Adidas и т. д. Стоимость таких покупок составляет от пяти светкоинов. Также пользователи могут приобрести смарт-часы и фитнес-браслеты, однако их стоимость может достигать 100 и более монет.
Sweatcoin также позволяет переводить монеты в пользу фонда Save the Children, помогающего деткам. Кстати, и тем, кто пострадал от войны в Украине.
Как получить криптовалюту и вывести ее на карту
Как уже отмечалось, Sweatcoin анонсировал запуск собственной криптовалюты SWEAT этим летом. То есть, все заработанные монеты на счетах клиентов будут конвертированы в новую криптовалюту бесплатно.
После этого владельцы SWEAT смогут обменивать монеты, торговать ими, отправлять, выводить из приложения, как и любую другую криптовалюту.
После запуска SWEAT приобретать эту криптовалюту можно будет так же с помощью ходьбы.
Итак, чтобы получить токены SWEAT:
- Загрузите приложение Sweatcoin на ваш телефон.
- Войдите в систему или создайте новую учетную запись.
- Создайте Sweat-кошелек — перейдите сначала к разделу Marketplace, а затем к Crypto.
- Начинайте много ходить, чтобы заработать светкоины в приложении. Во время мероприятия генерации токенов, вы получите равное количество криптовалюты SWEAT, которую затем сможете вывести с кошелька.