Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины поделилась советами, как получать информацию, если нет доступа к мобильной связи и интернету.

Оказавшись в такой ситуации, нужно найти объекты, имеющие стационарную телефонную связь:

здания органов местного самоуправления,

отделение почты,

пожарно-спасательные части,

отделение полиции,

станции скорой медицинской помощи,

представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны).

В ведомстве подчеркнули, если город находится в оккупации, эти локации могут быть заняты оккупантами, и посещение их может быть опасно для вашей жизни.

Для отслеживания информации о ситуации в регионе, гуманитарных коридорах и эвакуации слушайте радио и телевидение.

Если оккупанты отключили украинское эфирное вещание:

слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников;

смотрите украинское вещание на раскодированном спутнике с помощью спутниковой антенны и телевизора со спутниковым ресивером.

Украинские каналы можно найти на открытом спутнике. Сигнал принимается спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником.

Параметры приема: