Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины поделилась советами, как получать информацию, если нет доступа к мобильной связи и интернету.
Оказавшись в такой ситуации, нужно найти объекты, имеющие стационарную телефонную связь:
- здания органов местного самоуправления,
- отделение почты,
- пожарно-спасательные части,
- отделение полиции,
- станции скорой медицинской помощи,
- представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны).
В ведомстве подчеркнули, если город находится в оккупации, эти локации могут быть заняты оккупантами, и посещение их может быть опасно для вашей жизни.
Для отслеживания информации о ситуации в регионе, гуманитарных коридорах и эвакуации слушайте радио и телевидение.
Если оккупанты отключили украинское эфирное вещание:
- слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников;
- смотрите украинское вещание на раскодированном спутнике с помощью спутниковой антенны и телевизора со спутниковым ресивером.
Украинские каналы можно найти на открытом спутнике. Сигнал принимается спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником.
Параметры приема:
- спутник: Hotbird 13;
- частота: 11 219 МГц;
- поляризация: H (горизонтальная);
- символьная скорость: 29 900;
- коррекция ошибок: FEC 3/5.
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