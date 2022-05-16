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Как получать информацию, если нет мобильной связи и интернета

16 мая 2022, 15:14
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
телефон без связи
Источник: Depositphotos

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины поделилась советами, как получать информацию, если нет доступа к мобильной связи и интернету.

Оказавшись в такой ситуации, нужно найти объекты, имеющие стационарную телефонную связь:

  • здания органов местного самоуправления,
  • отделение почты,
  • пожарно-спасательные части,
  • отделение полиции,
  • станции скорой медицинской помощи,
  • представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны).

В ведомстве подчеркнули, если город находится в оккупации, эти локации могут быть заняты оккупантами, и посещение их может быть опасно для вашей жизни.

Для отслеживания информации о ситуации в регионе, гуманитарных коридорах и эвакуации слушайте радио и телевидение.

Если оккупанты отключили украинское эфирное вещание:

  • слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников;
  • смотрите украинское вещание на раскодированном спутнике с помощью спутниковой антенны и телевизора со спутниковым ресивером.

Украинские каналы можно найти на открытом спутнике. Сигнал принимается спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником.

Параметры приема:

  • спутник: Hotbird 13;
  • частота: 11 219 МГц;
  • поляризация: H (горизонтальная);
  • символьная скорость: 29 900;
  • коррекция ошибок: FEC 3/5.

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