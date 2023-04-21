Социальная сеть Twitter начала удалять синие галочки, которые ранее свидетельствовали о подлинности аккаунтов. Они уже исчезли с некоторых учетных записей знаменитостей.

Так, теперь пользователи, которые не оплатили подписку, несмотря на то, чей это аккаунт — остались без синей галочки. Ее отсутствие можно заметить у Ким Кардашьян, Бейонсе, Криштиану Роналду, Билла Гейтса, Дональда Трампа и многих других известных личностей.

Нет денег — нет галочки. Twitter забрал отметки у Кардашьян, Гейтса и Роналду / 3 images

Лишились синих галочек и правительственные учреждения, например — официальный аккаунт Службы гражданства и иммиграции США. Однако некоторые аккаунты уже получили серую галочку, которой теперь будут верифицированы профили.

Глава Twitter Илон Маск написал, что оставил галочки только троим людям — канадскому актеру Уильяму Шетнеру, американскому баскетболисту Леброну Джеймсу и американскому писателю Стивену Кингу.

Just Shatner, LeBron and King — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023

Такое изменение угрожает создать еще больший риск появления поддельных аккаунтов знаменитостей и государственных деятелей, ведь теперь каждый, кто оплатит подписку, может получить галочку.

В ноябре новым владельцем Twitter стал Илон Маск. Миллиардер практически сразу заявил, что соцсеть ждет ряд больших изменений, в том числе и верификации.

Стоимость Twitter Blue составляет от $7 до $11 в зависимости от платформы, с которой оформляется подписка.