Миллиардер Илон Маск ответил писателю Стивену Кингу на просьбу отдать его синюю галочку в Twitter фонду Сергею Притулы. Глава соцсети заявил, что он уже отправил $100 млн на помощь Украине.
— Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько пожертвовали вы? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны, — заявил Маск.
I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?
(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6
— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023
Также Илон ретвитнул публикацию от 24 октября главы Минцифры Михаила Федорова, в котором он выражает благодарность главе Tesla за обслуживание спутникового интернета Starlink в Украине.
Это был ответ на просьбу Кинга отдать синюю галочку на благотворительность.
Что касается заявления Маска об отказе денег от Министерства обороны, то речь шла о финансировании Starlink в Украине. В октябре миллиардер заявил об отказе в дальнейшей поддержке работы спутникового интернета — все из-за высокой стоимости в обслуживании тысяч терминалов.
После этого Илон попросил Пентагон взять на себя содержание Starlink, но спустя время заявил, что будет поддерживать деньгами самостоятельно. На октябрь 2022 года в Украине было более 25 тыс. терминалов.