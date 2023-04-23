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Илон Маск ответил Кингу на просьбу отдать синюю галочку Twitter Украине

23 апреля 2023, 16:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Маск і Кінг

Миллиардер Илон Маск ответил писателю Стивену Кингу на просьбу отдать его синюю галочку в Twitter фонду Сергею Притулы. Глава соцсети заявил, что он уже отправил $100 млн на помощь Украине.

— Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько пожертвовали вы? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны, — заявил Маск.

Также Илон ретвитнул публикацию от 24 октября главы Минцифры Михаила Федорова, в котором он выражает благодарность главе Tesla за обслуживание спутникового интернета Starlink в Украине.

Это был ответ на просьбу Кинга отдать синюю галочку на благотворительность.

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Что касается заявления Маска об отказе денег от Министерства обороны, то речь шла о финансировании Starlink в Украине. В октябре миллиардер заявил об отказе в дальнейшей поддержке работы спутникового интернета — все из-за высокой стоимости в обслуживании тысяч терминалов. 

После этого Илон попросил Пентагон взять на себя содержание Starlink, но спустя время заявил, что будет поддерживать деньгами самостоятельно. На октябрь 2022 года в Украине было более 25 тыс. терминалов.

Теги
Twitter Илон Маск Стивен Кинг
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