Украинская киберспортивная команда Natus Vincere стала чемпионом мира по CS:GO на турнире PGL Major Stockholm 2021. Спортсмены также отметились невероятными умениями — они завоевали кубок без единого поражения.

Это первый в истории случай, когда команда завершила турнир со 100% выигранных карт. Речь идет о Major по CS:GO.

Всего NAVI провели на турнире шесть встреч, а в финале турнира одолели G2 Esports.

Напомним, что гранд-финал PGL Major Stockholm 2021 состоялся в ночь с 7 на 8 ноября. Украинская команда заработала $1 млн в качестве призовых. За второе место, G2 Esports получили $300 тыс.

Посмотреть финальную игру чемпионата можно на видео.

Напомним что Natus Vincere основали еще в 2009 году, когда киберспорт только начинал развиваться. Тогда впервые удалось собрать полноценный состав для соревнований по C.S 1.6. Название Na`Vi придумали участники команды благодаря фильму Аватар, в которым был вымышленный мир На’Ви. Теперь коллектив более известен как Natus Vincere — с латинского переводится как “рожденные побеждать”.

Теперь у команды есть огромное количество действующих подразделений — по Dota 2, CS:Go, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Apex Legends и другим играм.