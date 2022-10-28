Будущий iPhone 15 избавят от физических кнопок. Теперь на боковых панелях флагманов от Apple будут размещены специальные чувствительные панели.

Об этом заявил в Twitter авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо, прогнозы которого зачастую сбываются.

Так, вместо клавиш регулировки громкости и блокировки экрана будут чувствительные панели, которые оснастят моторчиками Taptic Engine — с их помощью можно получить отклик и тактильную отдачу.

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Подобное решение уже использовалось в смартфонах Apple, хоть и не в самых новых. Речь идет об iPhone 7 и iPhone 8, которые получили передовую на тот момент кнопку Home. Ее раньше называли полумеханической, хоть она была сенсорной. С помощью моторчика создавалось ощущения нажатия.

Примечательно, что подобных технологий сейчас не встретить у конкурентов с Android. Минг-Чи Куо считает, что впервые замену кнопкам нам покажут в iPhone 15, и уже в 2023-2024 года система появится на флагманах других производителей.

Впрочем, в следующем году будут и другие изменения для смартфонов от американской корпорации — будущие iPhone получат разъем зарядки USB-C, и на этот шаг в компании Apple пошли из-за новых законов ЕС. Правда, в корпорации остались недовольными изменениями.