Компания Apple обновила последнюю iOS до версии 16.1. Теперь смартфоны и планшеты получили кучу полезных изменений, в том числе и исправления ошибок.

Так, одной из новых функций является общие библиотеки фотографий.

Это позволит создать общую папку со снимками для пяти владельцев iPhone. Каждый сможет добавлять, удалять, редактировать и подписывать снимки.

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Еще одна полезная функция — зарядка чистой энергией. Изменения касаются жителей США. Суть новинки — оптимизация времени зарядки, если сеть использует экологически чистые источники энергии. В большинстве случаев функция будет включена по умолчанию.

Среди полезных фишек — занятие фитнесом без часов. Видео с растяжкой и медитации будет отображаться на смартфоне.

Также Apple улучшила экран блокировки, расширив возможности виджетов.

Что касается iPad, новые функции, такие как общие библиотеки фотографий, остались прежними, но есть и другие изменения.

Для планшетов Apple улучшила режим многозадачности — с его помощью можно изменять размеры приложения, накладывать друг на друга и перемещать.

Впервые за эти годы компания внедрила в планшеты встроенные приложения погоды. Правда, дизайн остается как у iPhone.

Apple также улучшила работу заметок — почерк будет заметно красивее выглядеть.

Напомним, что совсем недавно Apple представила обновленные планшеты iPad. Базовая версия осталась без физической кнопки Home, а топовый Pro получил мощный чипсет M2 от Apple.