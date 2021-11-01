Соучредитель Apple Стив Возняк раскритиковал новенький iPhone 13. По мнению миллиардера, он не может отличить новый флагман от прошлогодних моделей.

— У меня новый iPhone, но я не могу найти разницу между ним и моделью 2020 года. К тому же, iOS 15 также не сильно отошла от прошлогодней прошивки — ОС можно установить и на более старые iPhone, — сказал Возняк.

Таким образом Стив намекнул, что новые флагманы Apple похожи между собой как снаружи, так и внутри, и в сравнении с iPhone 12 ничего революционного представить они не смогли. Владельцы новых смартфонов также согласны с Возняком — некоторые фанаты отмечают, что покупать новое устройства бесполезно, если в руках есть модель 2020 года.

Соучредителя Apple также беспокоит и камера iPhone 13 — датчик на задней панели слишком большой, и с каждым годом продолжает увеличиваться в размерах.

Но есть и хорошие комментарии от инженера — Возняк похвалил компанию за политику конфиденциальности.

Напомним, что защита смартфонов Apple оставляет желать лучшего. В октябре китайские хакеры сумели взломать iPhone всего за 1 секунду. И хотя это происходило в рамках крупного мероприятия для программистов, подобные схемы могут помочь злоумышленникам получать доступ к личным данным пользователей удаленно.