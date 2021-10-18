Китайские хакеры успешно взломали iPhone 13 Pro и iOS 15.0.2. за рекордно короткое время на Международном соревновании по кибербезопасности.

Эксперты по безопасности смогли обойти защиту нового смартфона с помощью Safari за одну секунду. На поиск уязвимостей им понадобилось несколько месяцев, но они смогли получить данные о пользователей после взлома защиты Apple.

В целях безопасности, о принципе работы не стали сообщать. Скорее всего он происходил с помощью ссылки в Safari, после нажатия на которую вредоносный код обходил защиту iPhone 13 и iOS 15.

После использования уязвимости хакеры получили доступ к галерее смартфона, приложениям и личных данных владельца.

На мероприятии эксперты занимались взломом не только устройств Apple — энтузиастам удалось обойти защиту Windows 10, Microsoft Exchange и Google Chrome.

Jailbreak для iOS 15 может появиться в ближайшее время, если злоумышленники узнают о принципе работы уязвимости.

Напомним, что 18 октября Apple проведет вторую осеннюю презентацию, где покажет новые устройства. По данным экспертов, компания представит новые MacBook Pro, беспроводные наушники AirPods 3 и компактный компьютер Mac mini. Компания также покажет новую ОС для своих устройств. Наушники получат обновленный дизайн, MacBook Pro и Mac mini — новые чипсеты и поддержку современной macOS Monterey.