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Starlink готовится открыть представительство в Украине

19 апреля 2022, 17:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Starlink
Источник: Depositphotos

В Украине планируют открыть представительство компании Starlink. Корпорация Илона Маска хочет тесно сотрудничать с нашей страной, предоставляя свои услуги официально.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров, который еще в начале широкомасштабного вторжения России 24 февраля смог добиться помощи от Илона Маска. Миллиардер стал на сторону Украины, отправляя партии с тысячами единиц оборудования для подключения к Starlink. Главное преимущество спутникового интернета кроется в его надежности. В отличие от кабельного, его невозможно уничтожить, ведь сигнал передают спутники.

— Более 10 тыс. станций помогают ВСУ быть на связи, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни освобожденные территории. Теперь технология станет еще доступнее для Украины, — заявил Федоров.

Процесс открытия представительства уже запустился. Глава министерства также способствует процессу — поручил задания соответствующим органам для процедуры аттестации и необходимых измерений. Все это необходимо для ускорения запуска сервиса.

Известно, что Starlink хотят сделать доступным для каждого. В Госспецсвязи объяснили, почему пока это нельзя реализовать. Массовое использование спутниковой сети может создавать помехи для радиосвязи военных.

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Теги
Starlink, Илон Маск, Мінцифри, Михайло Федоров
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