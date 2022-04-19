В Украине планируют открыть представительство компании Starlink. Корпорация Илона Маска хочет тесно сотрудничать с нашей страной, предоставляя свои услуги официально.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров, который еще в начале широкомасштабного вторжения России 24 февраля смог добиться помощи от Илона Маска. Миллиардер стал на сторону Украины, отправляя партии с тысячами единиц оборудования для подключения к Starlink. Главное преимущество спутникового интернета кроется в его надежности. В отличие от кабельного, его невозможно уничтожить, ведь сигнал передают спутники.

— Более 10 тыс. станций помогают ВСУ быть на связи, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни освобожденные территории. Теперь технология станет еще доступнее для Украины, — заявил Федоров.

Процесс открытия представительства уже запустился. Глава министерства также способствует процессу — поручил задания соответствующим органам для процедуры аттестации и необходимых измерений. Все это необходимо для ускорения запуска сервиса.

Известно, что Starlink хотят сделать доступным для каждого. В Госспецсвязи объяснили, почему пока это нельзя реализовать. Массовое использование спутниковой сети может создавать помехи для радиосвязи военных.