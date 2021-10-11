Instagram будет поощрять подростков за “отдых” от соцсети

Instagram тестирует новую функцию для поощрения подростков сделать перерыв во время просмотра контента. Об этом заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.

— Если контент в соцсети будет негативно влиять на подростков, наши системы будут подталкивать юных пользователей к просмотру фото или видео другой тематики, — заявил Клегг.

Сервис также предоставит родителям больше контроля над учетной записью ребенка — появятся различные настройки, которые позволят более точно определить критерии отображаемого контента.

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По словам представителей Instagram, функции находятся на стадии разработки. Возможно, они станут доступными для пользователей в ближайшее время.

Подобные изменения в сервисе могут быть связаны с недавним скандалом. На прошлой неделе бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген дала показания перед Конгрессом о внутренних исследованиях, которые показали, что Instagram может оказывать негативное влияние на психическое здоровье подростков.

До этого момента Facebook всячески оправдывала свои соцсети, ссылаясь на неточные исследования и искажение фактов.

Напомним, что сейчас далеко не лучшие времена для корпорации Facebook — на днях Time поместил Марка Цукерберга на обложку после скандала с соцсетью. В посте в Instagram журнал опубликовал также цитату Роджера МакНами, который работал в компании в качестве советника и инвестора в самом начале.