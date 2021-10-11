Instagram заохочуватиме підлітків за “відпочинок” від соцмережі

Instagram тестує нову функцію для заохочення підлітків зробити перерву під час перегляду контенту. Про це заявив віце-президент Facebook з глобальних питань Нік Клегг.

– Якщо контент в соцмережі негативно впливатиме на підлітків, наші системи підштовхуватимуть юних користувачів до перегляду фото чи відео іншої тематики, – заявив Клегг.

Сервіс також надасть батькам більше контролю над обліковим записом дитини — з’являться різні налаштування, які дозволять більш точно налаштувати критерії зображуваного контенту.

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За словами представників Instagram, функції перебувають на стадії розробки. Можливо, вони стануть доступними для користувачів найближчим часом.

Подібні зміни в сервісі можуть бути пов’язані з недавнім скандалом. Минулого тижня колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген дала свідчення перед Конгресом про внутрішні дослідження, які показали, що Instagram може чинити негативний вплив на психічне здоров’я підлітків.

До цього моменту Facebook всіляко виправдовувала свої соцмережі, посилаючись на неточні дослідження і перекручування фактів.

Нагадаємо, що зараз далеко не найкращі часи для корпорації Facebook – днями Time помістив Марка Цукерберга на обкладинку після скандалу з соцмережею. У пості в Instagram журнал опублікував також цитату Роджера МакНамі, який працював у компанії як радник та інвестор ще з самого початку.