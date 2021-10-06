Социальная сеть Instagram отказалась от сервиса IGTV и увеличила продолжительность роликов, которые можно публиковать на главной ленте.

Отныне на главной ленте можно размещать видео длительностью до одного часа. Таким образом пользователям не нужно будет выходить из основного приложения, чтобы их посмотреть.

Ранее функция публикации длинных видео была доступна только через сервис IGTV. Он был запущен в 2018 году для конкуренции с YouTube, но не получил популярность.

Раздел для публикации видео будет называться Instagram TV. В первую очередь, он будет предназначен для пользователей, которые заходят в Instagram для просмотра видео.

Напомним, что вечером 4 октября в работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой.

Пользователи начали массово жаловаться на проблемы, поскольку не открывались даже стартовые страницы. Отрезанными от связи оказались также пользователи WhatsApp.

Позже стало известно также о сбоях на платформах Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok и Viber.

Социальные сети прекратили работу на шесть часов. По данным платформы Downdetector, этот сбой стал самым масштабным за последние пять лет.

В день сбоя основатель Facebook Марк Цукерберг опустился в рейтинге Forbes и потерял $6,4 млрд. Он попросил прощения у пользователей.