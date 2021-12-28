В 2021 году знаменитости активно развивали свои социальные сети и делились с подписчиками счастливыми моментами своей жизни.

Какие публикации звезд стали самыми популярными в Instagram за 2021 год – смотрите далее в материале.

Криштиану Роналду

Первое место в рейтинге заняли футболист Криштиану Роналду и его избранница Жоржина Родригес. Их публикация об объявлении беременности от 28 октября набрала более 32,2 млн лайков.

Ариана Гранде

26,6 млн лайков набрал пост певицы Арианы Гранде, опубликованный 26 мая. В нем звезда сообщила о свадьбе с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом.

Кайли Дженнер

В мае Кайли Дженнер призналась, что она с Трэвисом Скоттом ждет второго ребенка. Трогательное видео оценили 24,6 млн пользователей.

Билли Айлиш

Изменения в облике певицы Билли Айлиш высоко оценили ее поклонники. Селфи звезды с новым цветом волос от 17 марта набрали 23 млн лайков.

Лионель Месси

Когда футболист Лионель Месси подтвердил, что присоединяется к клубу Лиги 1 Пари Сен-Жермен, его пост от 11 августа набрал 22,1 млн лайков.

Билли Айлиш

Фотосессия Билли Айлиш для глянца Vogue стала очень популярной. Фото звезды оценили 22 млн пользователей.

Лионель Месси

Еще одна публикация Лионеля Месси попала в рейтинг самых популярных постов за 2021 год. Фотография, на которой футболист позирует без рубашки, набрала 22 млн предпочтений.

Лионель Месси

Пост звезды футбола, в котором он сообщил, что покидает Барселону, набрал 21,2 млн лайков.

Русалка Монтана

Короткое видео Русалки с детьми от 18 августа попало в рейтинг, набрав 20 млн лайков.

Том Холланд

Закрывает рейтинг пост актера Тома Холланда. Его фотография с актрисой Зендаей от 1 сентября набрала 19,6 млн лайков.