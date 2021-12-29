Глава Instagram Адам Моссери раскрыл подробности о будущем соцсети, а также подытожил 2021 год.

– Нам придется переосмыслить, что такое Instagram, потому что мир быстро меняется, и нам придется меняться вместе с ним, – заявил Моссери в коротком видеообращении.

2022 Priorities ???? This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities. Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌???? pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ — Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021

Так, уже в 2022 году акцент будут делать на видео. Instagram “объединит все наши видеопродукты вокруг Reels и продолжит развивать этот сервис”.

Еще осенью компания изменила принцип работы видеоконтента. К примеру, из соцсети убрали функцию IGTV с длинными роликам. Взамен этому на основной ленте увеличили лимит по длительности видео. Чтобы посмотреть видео целиком — необходимо перейти в сервис Reels.

Также изменения коснутся и создателей контента — в Instagram появится еще больше инструментов для монетизации. Моссери добавил, что в 2022 году в сервисе заметно улучшат процесс обмены сообщениями.

Модерацию контента пообещали улучшить, а также усовершенствовать родительский контроль. Основная лента будет отображать публикации в хронологическом порядке — без приоритетности.

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Но в 2021 году далеко не все планы удалось осуществить. К примеру, главе компании пришлось прекратить работу над Instagram Kids из-за скандала вокруг Facebook. В корпоративных документах указывалось, что соцсети могут негативно влиять на психическое состояние детей и подростков.