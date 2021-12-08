Алгоритмы работы сервиса Instagram рекомендуют страницы наркоторговцев подросткам. Эксперты по кибербезопасности Tech Transparency Project провели исследования, и доказали, что сервис Meta также продвигает хэштеги, связанные с наркотиками.

Для расследования было создано семь фейковых аккаунтов для подростков 13, 14, 15 и 17 лет. Instagram не помешал этим аккаунтам искать контент, связанный с наркотиками. В одном случае платформа автоматически заполняла результаты, когда пользователь начинал вводить “купить xanax” — результаты поиска отобразили продавца Xanax.

После перехода на страницу наркоторговца, в личные сообщения аккаунта подростка отправили список товаров с ценниками и вариантами доставки. После этого страница ребенка получила предложение подписаться на аналогичный магазин с запрещенными веществами.

— Я бы сказал, что Instagram — одно из худших мест для контакта с подобным контентом, — сказал Тим Макки, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего и основатель компании S-3, которая отслеживает незаконные продажи наркотиков в сети.

Представитель Meta заявил, что сервис запрещает продажу лекарств и наркотиков.

— Мы продолжим улучшать безопасность Instagram, особенно для наших самых молодых пользователей, заявила представитель корпорации Стефани Отуэй.

Напомним, что группа ученых со всего мира призвали Марка Цукерберга сделать компанию Meta более прозрачной. Эксперты опасаются, что Facebook и Instagram могут и дальше негативно влиять на психическое здоровье пользователей.