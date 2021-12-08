Алгоритми роботи сервісу Instagram рекомендують сторінки наркоторговців підліткам. Експерти з кібербезпеки Tech Transparency Project провели дослідження і довели, що сервіс Meta також просуває хештеги, пов’язані з наркотиками.

Для розслідування було створено сім фейкових акаунтів для підлітків 13, 14, 15 та 17 років. Instagram не завадив цим сторінкам шукати контент, пов’язаний із наркотиками. В одному випадку платформа автоматично заповнювала результати, коли користувач починав вводити “купити xanax” – результати пошуку зобразили продавця Xanax.

Після переходу на сторінку наркоторговця, в особисті повідомлення облікового запису підлітка відправили список товарів з цінниками та варіантами доставлення. Після цього сторінка дитини отримала пропозицію підписатися на аналогічний магазин із забороненими речовинами.

– Я б сказав, що Instagram – одне з найгірших місць для контакту з подібним контентом, – сказав Тім Маккі, професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та засновник компанії S-3, яка відстежує незаконні продажі наркотиків у мережі.

Представник Meta заявив, що сервіс забороняє продаж ліків та наркотиків.

– Ми продовжимо покращувати безпеку Instagram, особливо для наших наймолодших користувачів, заявила представник корпорації Стефані Отуей.

Нагадаємо, що група вчених зі всього світу закликала Марка Цукерберга зробити компанію Meta прозорішою. Експерти побоюються, що Facebook та Instagram можуть і надалі негативно впливати на психічне здоров’я користувачів.