Группа ученых со всего мира призвали Марка Цукерберга сделать компанию Meta более прозрачной. Эксперты опасаются, что Facebook, Instagram и WhatsApp могут и дальше негативно влиять на психическое здоровье пользователей.

Речь идет о внутренних корпоративных исследованиях, в которых изучается влияние сервисов на людей. Ученые считают, что данные должны быть доступными для внешних исследовательских проектов.

— Вы и ваши организации несете этическое и моральное обязательство предоставить свои внутренние исследования в соответствии с установленными стандартами доказательной базы в науке о психическом здоровье, — говорится в письме, подписанном исследователями из университетов всего мира.

Письмо появилось после утечки исследований Facebook о негативном влиянии Instagram на психическое состояние подростков.

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Открытые данные нужны для дальнейшего изучения психологии в реалиях современного мира.

— Невозможно определить и укрепить психическое здоровье в 21 веке, если мы не сможем изучить, как дети и подростки взаимодействуют в интернете, — уверяют авторы письма.

В начале декабря Цукерберг запускает проект, который призван бороться с порноместью. Речь идет о том, когда фотографии 18+ могут распространять в сети без согласия тех, кто на них изображен. Поэтому Meta запускает проект StopNCII, который будет бороться с распространением интимных фото.